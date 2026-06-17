Ключевые направления развития Калужской области обсудили в регионе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заседание Консультативного совета председателей представительных органов муниципальных образований Калужской области состоялось в Обнинске, где обсудили ключевые направления развития региона, сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания.

Мероприятие провел председатель парламента Геннадий Новосельцев на площадке технопарка "Обнинск".

Депутат Заксобрания Павел Гранков детально рассказал о необходимых ресурсах и шансах Калужской области на выполнение задачи президента по технологическому рывку.

В пресс-службе отметили, что промышленно-инновационный потенциал региона сегодня представляют 12 индустриальных парков, промышленный технопарк, четыре промышленных кластера и научно-производственный центр. За 15 лет совместной работы с Фондом содействия инновациям привлечено 1,6 миллиарда рублей грантовой поддержки для малых инновационных предприятий. В общей сложности на технологическое развитие региона из различных источников было направлено свыше 5,6 миллиарда рублей.

Одним из центров этой работы является технопарк "Обнинск", где работают 49 резидентов — компаний, строящих бизнес на наукоемких технологиях.

Для обеспечения опережающего социально-экономического развития региона на собственной научно-технологической базе разработана концепция научно-технологического развития и интеллектуальной собственности Калужской области до 2040 года, уточнили в пресс-службе.

Новосельцев подчеркнул важность дальнейшего изучения инновационной отрасли и ее прямого влияния на экономику области.

Другой темой обсуждения стали меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Открывая эту часть заседания, спикер парламента отметил системность проводимой работы: практически на каждой сессии депутаты принимают новые меры поддержки или дополняют действующие.

Особое внимание в Калужской области уделяется медицинской и социальной реабилитации бойцов, а также всесторонней поддержке детей и молодежи из семей защитников.

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Афанасьев напомнил, что отношение к ветеранам в обществе — это показатель здоровья всей нации. Он подробно остановился на значимости работы общественных институтов, выделив в качестве ключевых партнеров государства фонд "Защитники Отечества", Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Члены Консультативного совета единогласно сошлись во мнении, что всесторонняя помощь бойцам и их близким остается главным приоритетом в совместной работе органов государственной власти и местного самоуправления.

Не менее важной составляющей социализации вернувшихся ветеранов является их трудоустройство, указали в пресс-службе. Кадровый центр Калужской области сегодня осуществляет индивидуальное сопровождение каждого участника СВО.

Комментируя ситуацию на рынке труда, Новосельцев назвал кадровые вопросы фундаментальными для России.

"Растущей экономике нужны кадры. Вместе с муниципалитетами будем решать эту задачу", — приводит пресс-служба слова спикера Заксобрания.