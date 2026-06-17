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Хозяин кафе в Камышине, где отравились посетители, получал предупреждения - РИА Новости, 17.06.2026
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17:06 17.06.2026 (обновлено: 17:07 17.06.2026)
Хозяин кафе в Камышине, где отравились посетители, получал предупреждения

Владелец кафе в Камышине, где отравились посетители, уже получал предостережения

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне после посещения кафе "Евроазия" в Камышине местные жители, в том числе несовершеннолетние, обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления.
  • Роспотребнадзор нашел в кафе нарушения санитарных норм, а у восьми человек была выявлена сальмонеллезная инфекция.
  • Владелец кафе неоднократно получал предостережения от проверяющих органов.
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Владелец кафе "Евроазия" в Камышине, где массово отравились посетители, неоднократно получал предостережения от проверяющих органов, следует из данных Единого реестра проверок, с которыми ознакомились РИА Новости.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор нашел в кафе, принадлежащем ИП Ким С. В., нарушения санитарных норм. По проведенным ведомством лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.
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В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что решением суда ИП Ким признан виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, его кафе "Евроазия" закрыто на 60 суток.
По данным реестра, в ноябре и декабре 2025 года региональное управление Роспотребнадзора выносило ИП Ким предостережения после проверки по жалобам, в которых посетители кафе "Евроазия" указывали на грязь в зале, наличие тараканов и антисанитарию.
В апреле 2025 года ИП Ким получал предостережение от налоговой инспекции за невыдачу кассового чека в кафе. В июле 2024 года он получал предостережение от комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области за то, что не передавал в государственную систему маркировки обязательные данные о продаже и обороте пива и слабоалкогольных напитков.
Всего, с 2022 года, бизнесмену выдано порядка 10 предостережений от различных проверяющих органов.
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