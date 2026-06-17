Хозяин кафе в Камышине, где отравились посетители, получал предупреждения

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне после посещения кафе "Евроазия" в Камышине местные жители, в том числе несовершеннолетние, обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления.

Роспотребнадзор нашел в кафе нарушения санитарных норм, а у восьми человек была выявлена сальмонеллезная инфекция.

Владелец кафе неоднократно получал предостережения от проверяющих органов.

ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Владелец кафе "Евроазия" в Камышине, где массово отравились посетители, неоднократно получал предостережения от проверяющих органов, следует из данных Единого реестра проверок, с которыми ознакомились РИА Новости.

Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор нашел в кафе, принадлежащем ИП Ким С. В., нарушения санитарных норм. По проведенным ведомством лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.

В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что решением суда ИП Ким признан виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, его кафе "Евроазия" закрыто на 60 суток.

По данным реестра, в ноябре и декабре 2025 года региональное управление Роспотребнадзора выносило ИП Ким предостережения после проверки по жалобам, в которых посетители кафе "Евроазия" указывали на грязь в зале, наличие тараканов и антисанитарию.

В апреле 2025 года ИП Ким получал предостережение от налоговой инспекции за невыдачу кассового чека в кафе. В июле 2024 года он получал предостережение от комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области за то, что не передавал в государственную систему маркировки обязательные данные о продаже и обороте пива и слабоалкогольных напитков.