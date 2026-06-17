Кафе в Камышине, где отравились 30 человек, закрыли на 60 суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Камышине Волгоградской области 30 человек, в том числе несовершеннолетние, отравились после посещения кафе "ЕвроАзия".
- У восьми пострадавших выявлена сальмонеллезная инфекция.
- Деятельность кафе "Евроазия" решением суда приостановлена на 60 суток.
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Деятельность кафе "ЕвроАзия" в Камышине Волгоградской области, где отравились 30 человек, приостановлена на 60 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. По проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе уточнили, что решением Камышинского городского суда ИП Ким признан виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
"Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе "ЕвроАзия" и услуг доставки продуктов питания из данного кафе населению на 60 суток", - говорится в сообщении суда.