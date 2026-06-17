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Кафе в Камышине, где отравились 30 человек, закрыли на 60 суток - РИА Новости, 17.06.2026
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16:39 17.06.2026 (обновлено: 17:26 17.06.2026)
Кафе в Камышине, где отравились 30 человек, закрыли на 60 суток

В Камышине закрыли на 60 суток кафе "ЕвроАзия", где отравились 30 человек

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Камышине Волгоградской области 30 человек, в том числе несовершеннолетние, отравились после посещения кафе "ЕвроАзия".
  • У восьми пострадавших выявлена сальмонеллезная инфекция.
  • Деятельность кафе "Евроазия" решением суда приостановлена на 60 суток.
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Деятельность кафе "ЕвроАзия" в Камышине Волгоградской области, где отравились 30 человек, приостановлена на 60 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. По проведенным территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе уточнили, что решением Камышинского городского суда ИП Ким признан виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
"Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе "ЕвроАзия" и услуг доставки продуктов питания из данного кафе населению на 60 суток", - говорится в сообщении суда.
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ПроисшествияКамышинРоссияВолгоградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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