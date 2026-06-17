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Израиль и Сомалиленд проводили совместные секретные операции, заявил Кац - РИА Новости, 17.06.2026
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14:13 17.06.2026
Израиль и Сомалиленд проводили совместные секретные операции, заявил Кац

Глава МО Кац: Израиль и Сомалиленд проводили совместные секретные операции

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль и Республика Сомалиленд проводили секретные операции по линии безопасности.
  • Стороны намерены вывести сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Израиль и самопровозглашенная Республика Сомалиленд проводили секретные операции по линии безопасности и намерены вывести сотрудничество в этой сфере на новый уровень, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Ранее на этой неделе президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи прибыл с первым официальным визитом в Израиль.
"На протяжении многих лет мы сотрудничали втайне в рамках ряда операций, которые останутся секретными. Сейчас мы полны решимости вывести наше сотрудничество в области безопасности на новый уровень – на благо обоих народов и на благо стабильности в регионе", - заявил Кац на встрече с Абдуллахи.
Израиль в декабре 2025 года стал первым государством в мире, которое официально признало расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд. В мае 2026 года президент Израиля Ицхак Герцог принял верительные грамоты первого в истории посла Сомалиленда в Израиле Мохамеда Хаги.
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