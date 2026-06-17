Израиль и Сомалиленд проводили совместные секретные операции, заявил Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Израиль и самопровозглашенная Республика Сомалиленд проводили секретные операции по линии безопасности и намерены вывести сотрудничество в этой сфере на новый уровень, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.