Израиль и Сомалиленд проводили совместные секретные операции, заявил Кац

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль и Республика Сомалиленд проводили секретные операции по линии безопасности.
- Стороны намерены вывести сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Израиль и самопровозглашенная Республика Сомалиленд проводили секретные операции по линии безопасности и намерены вывести сотрудничество в этой сфере на новый уровень, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Ранее на этой неделе президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи прибыл с первым официальным визитом в Израиль.
"На протяжении многих лет мы сотрудничали втайне в рамках ряда операций, которые останутся секретными. Сейчас мы полны решимости вывести наше сотрудничество в области безопасности на новый уровень – на благо обоих народов и на благо стабильности в регионе", - заявил Кац на встрече с Абдуллахи.
Израиль в декабре 2025 года стал первым государством в мире, которое официально признало расположенную на севере Африканского рога самопровозглашенную Республику Сомалиленд. В мае 2026 года президент Израиля Ицхак Герцог принял верительные грамоты первого в истории посла Сомалиленда в Израиле Мохамеда Хаги.