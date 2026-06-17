Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку на фоне критики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Исинбаева выразила благодарность Александру Карелину за его поддержку.
- Александр Карелин назвал Елену Исинбаеву уникальной дочерью России и призвал прекратить ее осуждать.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что искренне благодарна трехкратному олимпийскому чемпиону по борьбе Александру Карелину за то, что он поддержал ее.
Ранее Карелин заявил РИА Новости, что "Исинбаева - уникальная дочь России", и призвал прекратить осуждать ее. Исинбаева проживает в Испании. В августе 2016 года она была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже.
"Александр Александрович! Этот пост - моя искренняя благодарность вам. В мире, где так много шума и необоснованной критики, Ваше веское, честное слово и надежное плечо значат для меня бесконечно много. Для меня вы - не просто легенда мирового спорта, чьим авторитетом восхищаются миллионы. Вы - человек потрясающего благородства и настоящей мудрости. Спасибо за вашу поддержку, за прямоту и за ту самую спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств. Быть лично знакомой с вами, чувствовать вашу дружескую поддержку - это огромная гордость и честь для меня. Спасибо, что вы есть!" - написала Исинбаева в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.