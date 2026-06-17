Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку на фоне критики

"Александр Александрович! Этот пост - моя искренняя благодарность вам. В мире, где так много шума и необоснованной критики, Ваше веское, честное слово и надежное плечо значат для меня бесконечно много. Для меня вы - не просто легенда мирового спорта, чьим авторитетом восхищаются миллионы. Вы - человек потрясающего благородства и настоящей мудрости. Спасибо за вашу поддержку, за прямоту и за ту самую спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств. Быть лично знакомой с вами, чувствовать вашу дружескую поддержку - это огромная гордость и честь для меня. Спасибо, что вы есть!" - написала Исинбаева в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).