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Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2026
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23:23 17.06.2026 (обновлено: 23:46 17.06.2026)
Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ

IRNA: Иран и США решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США договорились решать вопрос с обогащенными ядерными материалами через механизм, который предусматривает разубоживание материалов на месте и под контролем МАГАТЭ.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран и США, согласно меморандуму, решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
"Иран и США соглашаются с тем, что ситуация с обогащенными материалами будет решаться механизмом, о котором договорятся стороны с учетом программы и времени, упомянутой в седьмом пункте - минимум посредством разубоживания (ядерного материала - ред.) на месте и под контролем МАГАТЭ", - следует из восьмого пункта.
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Седьмой пункт предполагает, что стороны выработают программу, в течение которой США снимут санкции, а резолюции Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ относительно Ирана будут отменены.
Кроме того, Иран и США, согласно девятому пункту меморандума, сохранят статус-кво: Иран обеспечит сохранение своей ядерной программы в текущем состоянии, США же не будут вводить никаких новых санкций против Ирана и не будут размещать в регионе дополнительных войск.
Проблема иранского атома и санкций США, как отмечали в Иране, будет решена в течение 60 дней после подписания меморандума, этот период может быть продлен при согласии сторон для выработки окончательной договоренности, которая урегулирует эти проблемы.
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