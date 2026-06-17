Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ

Кроме того, Иран и США, согласно девятому пункту меморандума, сохранят статус-кво: Иран обеспечит сохранение своей ядерной программы в текущем состоянии, США же не будут вводить никаких новых санкций против Ирана и не будут размещать в регионе дополнительных войск.