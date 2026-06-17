Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США договорились решать вопрос с обогащенными ядерными материалами через механизм, который предусматривает разубоживание материалов на месте и под контролем МАГАТЭ.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран и США, согласно меморандуму, решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
"Иран и США соглашаются с тем, что ситуация с обогащенными материалами будет решаться механизмом, о котором договорятся стороны с учетом программы и времени, упомянутой в седьмом пункте - минимум посредством разубоживания (ядерного материала - ред.) на месте и под контролем МАГАТЭ", - следует из восьмого пункта.
Седьмой пункт предполагает, что стороны выработают программу, в течение которой США снимут санкции, а резолюции Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ относительно Ирана будут отменены.
Кроме того, Иран и США, согласно девятому пункту меморандума, сохранят статус-кво: Иран обеспечит сохранение своей ядерной программы в текущем состоянии, США же не будут вводить никаких новых санкций против Ирана и не будут размещать в регионе дополнительных войск.
Проблема иранского атома и санкций США, как отмечали в Иране, будет решена в течение 60 дней после подписания меморандума, этот период может быть продлен при согласии сторон для выработки окончательной договоренности, которая урегулирует эти проблемы.