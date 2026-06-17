В Иране раскрыли детали меморандума с США

Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать замороженные иранские активы в размере 24 миллиардов долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.