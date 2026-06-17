В Иране раскрыли детали меморандума с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские СМИ раскрыли детали меморандума с США.
- Стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.
- Вашингтон должен снять санкции с Тегерана.
- Вопрос иранских ядерных материалов будет решаться под контролем МАГАТЭ.
- Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Агентство IRNA раскрыло содержание меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном.
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"Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела друг друга", — говорится в тексте.
Другие положения:
- США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;
- Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
- Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
- стороны решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ;
- Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.
В понедельник президент Дональд Трамп объявил, что стороны подписали меморандум, но не уточнил, как именно это было сделано. Ранее сообщалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. ИРИ предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.
Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать замороженные иранские активы в размере 24 миллиардов долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс.