Ученые выявили "невидимую силу", способную навредить глобальному интернету

Речь идет о турбидных потоках — это быстрые нисходящие течения, насыщенные осадочными частицами. Их могут вызывать землетрясения, подводные оползни и другие геологические процессы. Особую опасность такие течения представляют для подводных волоконно-оптических кабелей, через которые проходит до 99 процентов мирового межконтинентального цифрового трафика.

Как отмечает газета, о самоускоряющихся турбидных течениях известно уже около 60 лет, но наблюдать их до сих пор удавалось лишь в лабораторных условиях. Ученые, изучившие их, несколько лет проводили исследования на одном из китайских водохранилищ и получили "ясные доказательства" того, что эти течения регулярно возникают в природе.