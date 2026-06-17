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Ученые выявили "невидимую силу", способную навредить глобальному интернету - РИА Новости, 17.06.2026
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08:21 17.06.2026 (обновлено: 10:49 17.06.2026)
Ученые выявили "невидимую силу", способную навредить глобальному интернету

South China Morning Post: подводные потоки способны повреждать интернет-кабели

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа ученых под руководством китайского Университета Цинхуа выяснила, что турбидные потоки, повреждающие подводные интернет-кабели, возникают чаще, чем предполагалось ранее.
  • Турбидные потоки могут формироваться даже в относительно спокойных условиях, например, в водохранилищах и озерах.
  • Ученые получили доказательства того, что самоускоряющиеся турбидные течения регулярно возникают в природе, проведя исследования в водохранилище в КНР.
ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Международная группа исследователей, возглавляемая китайским Университетом Цинхуа, выяснила, что подводные потоки, способные изменять рельеф морского дна и повреждать подводные интернет-кабели, возникают чаще, чем предполагалось, пишет газета South China Morning Post.
Речь идет о турбидных потоках — это быстрые нисходящие течения, насыщенные осадочными частицами. Их могут вызывать землетрясения, подводные оползни и другие геологические процессы. Особую опасность такие течения представляют для подводных волоконно-оптических кабелей, через которые проходит до 99 процентов мирового межконтинентального цифрового трафика.
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"Турбидные потоки <…> могут формироваться даже в относительно спокойных условиях — например, в водохранилищах и озерах, где ранее возникновение подобных течений считалось невозможным", — утверждают ученые.
Как отмечает газета, о самоускоряющихся турбидных течениях известно уже около 60 лет, но наблюдать их до сих пор удавалось лишь в лабораторных условиях. Ученые, изучившие их, несколько лет проводили исследования на одном из китайских водохранилищ и получили "ясные доказательства" того, что эти течения регулярно возникают в природе.
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