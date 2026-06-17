Причастные к атаке на автобус будут установлены, заявил посол в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что все причастные к теракту в Брянской области будут установлены и не уйдут от ответственности.
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Все причастные к теракту в отношении детей и мирных граждан в Брянской области будут установлены, они не уйдут от ответственности, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.