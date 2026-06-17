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Причастные к атаке на автобус будут установлены, заявил посол в Минске - РИА Новости, 17.06.2026
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15:18 17.06.2026
Причастные к атаке на автобус будут установлены, заявил посол в Минске

Посол Грызлов: все причастные к теракту в Брянской области будут установлены

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что все причастные к теракту в Брянской области будут установлены и не уйдут от ответственности.
  • ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Все причастные к теракту в отношении детей и мирных граждан в Брянской области будут установлены, они не уйдут от ответственности, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
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"Мы установим и запомним имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан. Они не уйдут от ответственности", - заявил Грызлов. Его заявление распространило посольство РФ в Минске.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
МИД Белоруссии уточняет информацию об атаке БПЛА в Брянской области
Вчера, 12:58
 
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