ВСУ прицельно ударили по автобусу с детьми, заявил посол в Минске

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ прицельно ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области, его нельзя перепутать с военной техникой, они прекрасно понимали, что делают, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.