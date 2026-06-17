ВСУ прицельно ударили по автобусу с детьми, заявил посол в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что ВСУ прицельно ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области.
- По его словам, эти действия были осознанными, автобус нельзя перепутать с военной техникой.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ прицельно ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области, его нельзя перепутать с военной техникой, они прекрасно понимали, что делают, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
"Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Это просто невозможно было не заметить, нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают" - приводят слова Грызлова в Telegram-канале российского посольства.