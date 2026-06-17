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ВСУ прицельно ударили по автобусу с детьми, заявил посол в Минске - РИА Новости, 17.06.2026
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15:14 17.06.2026 (обновлено: 15:15 17.06.2026)
ВСУ прицельно ударили по автобусу с детьми, заявил посол в Минске

Посол Грызлов: ВСУ прицельно ударили по пассажирскому автобусу с детьми

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что ВСУ прицельно ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области.
  • По его словам, эти действия были осознанными, автобус нельзя перепутать с военной техникой.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ прицельно ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области, его нельзя перепутать с военной техникой, они прекрасно понимали, что делают, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
"Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Это просто невозможно было не заметить, нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают" - приводят слова Грызлова в Telegram-канале российского посольства.
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В миреБрянская областьРоссияБелоруссияБорис ГрызловВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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