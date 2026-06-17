Саммит Россия-АСЕАН очень важен для развития сотрудничества, заявил генсек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн заявил, что саммит Россия — АСЕАН очень важен для развития практического сотрудничества.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
- Президент России Владимир Путин проведет марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Саммит Россия-АСЕАН очень важен, он предоставляет сторонам возможность развивать практическое сотрудничество, заявил РИА Новости генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
"Саммит очень важен, поскольку дает обеим сторонам возможность взаимодействовать друг с другом для развития практического сотрудничества. В этой связи я полагаю крайне важным, чтобы мы работали вместе над выявлением, определением и воплощением потенциальных областей сотрудничества в реальность на благо обеих сторон", - сказал он.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.