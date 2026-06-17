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Саммит Россия-АСЕАН очень важен для развития сотрудничества, заявил генсек - РИА Новости, 17.06.2026
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13:31 17.06.2026
Саммит Россия-АСЕАН очень важен для развития сотрудничества, заявил генсек

Као Ким Хорн: саммит Россия-АСЕАН очень важен для развития сотрудничества

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБаннер с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Баннер с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн заявил, что саммит Россия — АСЕАН очень важен для развития практического сотрудничества.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня.
  • Президент России Владимир Путин проведет марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Саммит Россия-АСЕАН очень важен, он предоставляет сторонам возможность развивать практическое сотрудничество, заявил РИА Новости генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
"Саммит очень важен, поскольку дает обеим сторонам возможность взаимодействовать друг с другом для развития практического сотрудничества. В этой связи я полагаю крайне важным, чтобы мы работали вместе над выявлением, определением и воплощением потенциальных областей сотрудничества в реальность на благо обеих сторон", - сказал он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН, РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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В миреРоссияКазаньВладимир ПутинДмитрий ПесковСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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