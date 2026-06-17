Саммит Россия-АСЕАН очень важен для развития сотрудничества, заявил генсек

"Саммит очень важен, поскольку дает обеим сторонам возможность взаимодействовать друг с другом для развития практического сотрудничества. В этой связи я полагаю крайне важным, чтобы мы работали вместе над выявлением, определением и воплощением потенциальных областей сотрудничества в реальность на благо обеих сторон", - сказал он.