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Промышленные возможности России интересны странам АСЕАН, заявил генсек - РИА Новости, 17.06.2026
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10:51 17.06.2026
Промышленные возможности России интересны странам АСЕАН, заявил генсек

Ким Хорн: возможности РФ в промышленности и инновациях интересны странам АСЕАН

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДеловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Деловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек АСЕАН Као Ким Хорн заявил об интересе стран АСЕАН к возможностям России в сфере промышленности.
  • Он отметил, что Россия добавляет в отношения с ассоциацией возможности промышленности, научные инновации и сотрудничество в сельском хозяйстве.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Возможности России в сфере промышленности и инноваций интересны странам АСЕАН, заявил генсек АСЕАН Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.
"Мы развиваем партнерские отношения в условиях, когда требуется адаптивность и устойчивость нашей экономики. Мы инвестируем средства в новые технологии, обеспечиваем экономический рост и тем самым создаем новые возможности, которые будут обеспечивать процветание наших стран. Россия добавляет в эти отношения возможности промышленности, научные инновации, сельское хозяйство. И эти возможности, конечно же, друг друга взаимно дополняют", - сказал Као Ким Хорн.
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"Безусловно, это говорит о том, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего роста и развития сотрудничества", - отметил он.
Деловой форум Россия – АСЕАН идет на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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РоссияКазаньБрунейСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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