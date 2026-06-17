Промышленные возможности России интересны странам АСЕАН, заявил генсек

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Возможности России в сфере промышленности и инноваций интересны странам АСЕАН, заявил генсек АСЕАН Као Ким Хорн на открытии Делового форума Россия – АСЕАН в Казани.

"Безусловно, это говорит о том, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего роста и развития сотрудничества", - отметил он.