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Зеленский превратил Украину в монстра, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.06.2026
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19:52 17.06.2026
Зеленский превратил Украину в монстра, заявили в Госдуме

Аршинова: Зеленский превратил Украину в монстра, лишенного исторической памяти

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что участие Владимира Зеленского в перезахоронении останков лидера ОУН-УПА* Андрея Мельника свидетельствует о потере Украиной исторической и моральной памяти.
  • Аршинова обвинила украинскую власть в официальном признании нацистских преступников героями.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, перезахоранивая останки нацистских карателей, превратил Украину в чудовищного монстра, лишенного исторической и моральной памяти, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе, помимо Мельника, лидеров ОУН Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
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"Перезахоранивая останки нацистских карателей, возведя их в ранг национальных героев, Зеленский превратил Украину в чудовищного монстра, лишенного исторической и моральной памяти, пытаясь угодить северо-атлантическим геостратегическим аппетитам", - сказала Аршинова.
По словам парламентария, ситуация на Украине давно перешла все мыслимые границы цинизма, поскольку действующая украинская власть официально признала нацистских преступников своими героями. Она отметила, что Европа, ослепленная русофобией, молча одобряет это безумие, фактически повторяя гибельный путь Адольфа Гитлера.
"Евросоюз не просто закрывает глаза на этот неонацистский шабаш, а одобрительно аплодирует Зеленскому, не жалея сил и средств на ведение войны против России. Подталкивая мир к глобальной катастрофе, западные элиты начисто забыли уроки Нюрнберга. Но история сурова и не прощает тем, кто пытается разжечь огонь фашизма, думая, что на этот раз они не сгорят в пожаре войны", - заключила Аршинова.
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