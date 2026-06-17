"Евросоюз не просто закрывает глаза на этот неонацистский шабаш, а одобрительно аплодирует Зеленскому, не жалея сил и средств на ведение войны против России. Подталкивая мир к глобальной катастрофе, западные элиты начисто забыли уроки Нюрнберга. Но история сурова и не прощает тем, кто пытается разжечь огонь фашизма, думая, что на этот раз они не сгорят в пожаре войны", - заключила Аршинова.