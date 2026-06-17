Лантратова: Россия хочет пригласить на выборы в ГД зарубежных омбудсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует пригласить зарубежных омбудсменов на выборы в Госдуму в 2026 году.
- Зарубежных уполномоченных могут привлечь в качестве наблюдателей и международных электоральных экспертов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия планирует пригласить на выборы в Госдуму 2026 года зарубежных омбудсменов в качестве наблюдателей и международных экспертов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Конечно, в этом году (на выборы депутатов Госдумы - ред.) планируем пригласить наших коллег, зарубежных уполномоченных, к участию и в качестве наблюдателей, и, может быть, в качестве международных электоральных экспертов", - сказала Лантратова в ходе заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками".