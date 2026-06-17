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Садовник рассказала, как вырастить идеальный газон на даче - РИА Новости, 17.06.2026
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06:05 17.06.2026
Садовник рассказала, как вырастить идеальный газон на даче

Садовник Красавина: для красивого газона нужен регулярный уход

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГазон
Газон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для создания идеального газона важен не столько выбор семян, сколько регулярный уход за ним.
  • Газон требует продуманной системы полива, правильной стрижки, подкормки и прополки.
  • Необходимо выбирать хорошо освещенные участки для газона, избегать вечернего полива и стричь газон не реже одного раза в две недели, меняя направление скашивания.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Чтобы вырастить у себя на даче идеальный газон "как с картинки", нужны не дорогие семена, а регулярный уход - продуманная система полива, правильная стрижка, подкормка и прополка, рассказала РИА Новости садовник, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру", Анна Красавина.
"Ровный и насыщенно-зеленый газон, напоминающий лужайки из американских фильмов, зависит в первую очередь не от дорогих семян, а от регулярного ухода... Еще на этапе создания газона важно составить план ухода. Без регулярного внимания и продуманной системы работ добиться эффекта "как на картинке" не получится", - считает Красавина.
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По ее словам, большое значение имеет выбор места для газона: лучше всего подойдут хорошо освещенные участки, так как злаковые травы плохо растут в тени. Еще стоит заранее продумать систему полива, которая позволит равномерно распределять воду по всей лужайке, отметила эксперт.
И не стоит поливать газон вечером. "Влажная трава ночью хуже проветривается, из-за чего могут появляться грибковые пятна и желтизна. Лучше всего проводить полив ранним утром, когда вода успевает впитаться до жары", - подчеркнула Красавина.
Также одна из самых частых ошибок в уходе за газоном - стричь его слишком коротко, из-за чего покрытие редеет. Стрижку следует проводить не реже одного раза в две недели. Важно и направление скашивания травы: если все время делать это в одну сторону, газон будет выглядеть примятым. "Чтобы добиться визуального эффекта, как на спортивных полях или в кино, направление покоса нужно время от времени менять", - объяснила Красавина.
При удабривании лужайки важно распределять подкормку равномерно, чтобы ее цвет был однородным. Для этого подойдет специальная сеялка. "Уход за газоном строится на трех основных процедурах - стрижке, подкормке и поливе. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий: сначала газон стригут, затем вносят удобрения и только после этого проводят полив", - подчеркнула Красавина.
Еще одна проблема для газона - вытаптывание. Поэтому в тех местах, где люди часто ходят по траве, лучше организовать дорожки. Также в газон можно регулярно подсевать семена, не забывать об уходе после зимнего периода, а также дважды в год удалять из газона сухую и старую траву, обратила внимание Красавина.
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