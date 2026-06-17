Садовник рассказала, как вырастить идеальный газон на даче

Краткий пересказ от РИА ИИ Для создания идеального газона важен не столько выбор семян, сколько регулярный уход за ним.

Газон требует продуманной системы полива, правильной стрижки, подкормки и прополки.

Необходимо выбирать хорошо освещенные участки для газона, избегать вечернего полива и стричь газон не реже одного раза в две недели, меняя направление скашивания.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Чтобы вырастить у себя на даче идеальный газон "как с картинки", нужны не дорогие семена, а регулярный уход - продуманная система полива, правильная стрижка, подкормка и прополка, рассказала РИА Новости садовник, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру", Анна Красавина.

"Ровный и насыщенно-зеленый газон, напоминающий лужайки из американских фильмов, зависит в первую очередь не от дорогих семян, а от регулярного ухода... Еще на этапе создания газона важно составить план ухода. Без регулярного внимания и продуманной системы работ добиться эффекта "как на картинке" не получится", - считает Красавина.

По ее словам, большое значение имеет выбор места для газона: лучше всего подойдут хорошо освещенные участки, так как злаковые травы плохо растут в тени. Еще стоит заранее продумать систему полива, которая позволит равномерно распределять воду по всей лужайке, отметила эксперт.

И не стоит поливать газон вечером. "Влажная трава ночью хуже проветривается, из-за чего могут появляться грибковые пятна и желтизна. Лучше всего проводить полив ранним утром, когда вода успевает впитаться до жары", - подчеркнула Красавина.

Также одна из самых частых ошибок в уходе за газоном - стричь его слишком коротко, из-за чего покрытие редеет. Стрижку следует проводить не реже одного раза в две недели. Важно и направление скашивания травы: если все время делать это в одну сторону, газон будет выглядеть примятым. "Чтобы добиться визуального эффекта, как на спортивных полях или в кино, направление покоса нужно время от времени менять", - объяснила Красавина.

При удабривании лужайки важно распределять подкормку равномерно, чтобы ее цвет был однородным. Для этого подойдет специальная сеялка. "Уход за газоном строится на трех основных процедурах - стрижке, подкормке и поливе. При этом важно соблюдать правильную последовательность действий: сначала газон стригут, затем вносят удобрения и только после этого проводят полив", - подчеркнула Красавина.