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ФСБ задержала трех пособников Киева, планировавших теракты против военных - РИА Новости, 17.06.2026
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07:51 17.06.2026 (обновлено: 09:16 17.06.2026)
ФСБ задержала трех пособников Киева, планировавших теракты против военных

В трех регионах РФ задержали пособников Киева, готовивших теракты против военных

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области задержали трех пособников Киева, готовивших теракты против военных.
  • Также они хотели напасть на волонтерскую организацию, объекты транспортной инфраструктуры и ТЭК.
  • У фигурантов изъяли бомбу иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.
  • Возбуждены дела о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области задержали трех пособников Киева, готовивших теракты против военных, сообщила ФСБ.
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"Злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов", — заявили в ведомстве.

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Спецслужба уточнила, что задержанные связывались с кураторами, которые давали им инструкции. Один из них рассказал, что должен был подорвать автомобиль военного. Его поймали в момент вскрытия тайника.
У фигурантов изъяли бомбу иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства.
Возбуждены дела о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Также фигурантов хотят привлечь по статье о госизмене.
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