ФСБ задержала трех пособников Киева, планировавших теракты против военных

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Краткий пересказ от РИА ИИ В Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области задержали трех пособников Киева, готовивших теракты против военных.

Также они хотели напасть на волонтерскую организацию, объекты транспортной инфраструктуры и ТЭК.

У фигурантов изъяли бомбу иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

Возбуждены дела о подготовке к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области задержали трех пособников Киева, готовивших теракты против военных, сообщила ФСБ.

« "Злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов", — заявили в ведомстве.

Спецслужба уточнила, что задержанные связывались с кураторами, которые давали им инструкции. Один из них рассказал, что должен был подорвать автомобиль военного. Его поймали в момент вскрытия тайника.

У фигурантов изъяли бомбу иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства.