Финансист рассказала, видит ли ФНС содержание сообщений о переводах

Краткий пересказ от РИА ИИ ФНС не отслеживает содержание сообщений, которые пишут при переводе средств через банковские приложения, если не проводится конкретная проверка по запросу.

Госдума рассматривает законопроект, который обязует ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в системе быстрых платежей, имеющих признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности.

Налоговики будут оценивать такие факторы, как регулярность денежных поступлений и наличие расхождений между оборотом средств на счетах и задекларированными доходами налогоплательщика.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сообщения, которые отправители посылают при переводе средств через банковские приложения или систему быстрых платежей, не могут привлечь внимания налоговых органов, поскольку ФНС не имеет автоматического доступа к переписке россиян, рассказала РИА Новости генеральный директор аутсорсинговой компании "Уполномоченная бухгалтерия" Оксана Каверина.

"Федеральная налоговая служба не отслеживает содержание сообщений, которые вы пишете при переводе средств через банковские приложения. Банки и ФНС не имеют автоматического доступа к тексту сообщений между отправителем и получателем, если только не проводится конкретная проверка по запросу, и даже в этом случае доступ к переписке возможен только в рамках официальных процедур - например, по решению суда или запросу правоохранительных органов", - сказала Каверина.

Госдума сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности.

ФНС ранее уточняла, что под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год. Предполагается, что в рисковую зону попадут лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов.

По словам Кавериной, налоговикам в рамках этого контроля не нужно отслеживать сообщения, они будут оценивать другие факторы, такие как регулярность денежных поступлений, наличие существенных расхождений между оборотом средств на счетах и задекларованными доходами налогоплательщика.