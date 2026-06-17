Финансист рассказала, видит ли ФНС содержание сообщений о переводах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФНС не отслеживает содержание сообщений, которые пишут при переводе средств через банковские приложения, если не проводится конкретная проверка по запросу.
- Госдума рассматривает законопроект, который обязует ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в системе быстрых платежей, имеющих признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности.
- Налоговики будут оценивать такие факторы, как регулярность денежных поступлений и наличие расхождений между оборотом средств на счетах и задекларированными доходами налогоплательщика.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сообщения, которые отправители посылают при переводе средств через банковские приложения или систему быстрых платежей, не могут привлечь внимания налоговых органов, поскольку ФНС не имеет автоматического доступа к переписке россиян, рассказала РИА Новости генеральный директор аутсорсинговой компании "Уполномоченная бухгалтерия" Оксана Каверина.
"Федеральная налоговая служба не отслеживает содержание сообщений, которые вы пишете при переводе средств через банковские приложения. Банки и ФНС не имеют автоматического доступа к тексту сообщений между отправителем и получателем, если только не проводится конкретная проверка по запросу, и даже в этом случае доступ к переписке возможен только в рамках официальных процедур - например, по решению суда или запросу правоохранительных органов", - сказала Каверина.
ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку
2 апреля, 10:03
ФНС ранее уточняла, что под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год. Предполагается, что в рисковую зону попадут лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов.
По словам Кавериной, налоговикам в рамках этого контроля не нужно отслеживать сообщения, они будут оценивать другие факторы, такие как регулярность денежных поступлений, наличие существенных расхождений между оборотом средств на счетах и задекларованными доходами налогоплательщика.
"Если вы зарегистрированы как самозанятые, не стоит боятся слежки. Рекомендую отправителям писать назначение перевода, чтобы при проверке было проще отделить личные средства от предпринимательских", - заявила Каверина.