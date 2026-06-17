В ЕС вступает в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа.

Венгрия и Словакия оспаривают регламент в Суде ЕС, утверждая, что процедура принятия регламента была нарушена.

Отдельный иск против регламента подала компания Nord Stream 2 AG, требуя отменить его ключевые положения.

БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. В Евросоюзе в среду начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.

С этой даты, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.

Мера остается предметом острых споров внутри ЕС. Венгрия Словакия оспаривают регламент в Суде ЕС, утверждая, что фактически речь идет о санкционном механизме, который должен был приниматься по иной правовой процедуре и с учетом принципа единогласия.

На фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей. С соответствующими заявлениями в последние месяцы выступали отдельные политики и представители бизнеса в Германии , Словакии, Венгрии и ряде других государств, указывая на высокую стоимость альтернативных поставок и снижение конкурентоспособности европейской промышленности.

Еврокомиссии отказываются прислушиваться к странам и настаивают, что отказ от российского газа якобы необходим для укрепления энергетической безопасности сообщества и исключения возможности использования поставок энергоносителей как "инструмента политического давления".

Согласно регламенту, следующие этапы запрета будут вводиться поэтапно вплоть до полного прекращения импорта российского газа в Евросоюз к концу 2027 года.