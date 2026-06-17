Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Евросоюзе начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа.
- Венгрия и Словакия оспаривают регламент в Суде ЕС, утверждая, что процедура принятия регламента была нарушена.
- Отдельный иск против регламента подала компания Nord Stream 2 AG, требуя отменить его ключевые положения.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. В Евросоюзе в среду начинается реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей.
С этой даты, в частности, начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.
Отдельный иск против регламента также подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2". Компания требует отменить весь регламент либо его ключевые положения, заявляя, что запрет фактически лишает ее возможности использовать газопровод в коммерческих целях.
На фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей. С соответствующими заявлениями в последние месяцы выступали отдельные политики и представители бизнеса в Германии, Словакии, Венгрии и ряде других государств, указывая на высокую стоимость альтернативных поставок и снижение конкурентоспособности европейской промышленности.
В Еврокомиссии отказываются прислушиваться к странам и настаивают, что отказ от российского газа якобы необходим для укрепления энергетической безопасности сообщества и исключения возможности использования поставок энергоносителей как "инструмента политического давления".
Согласно регламенту, следующие этапы запрета будут вводиться поэтапно вплоть до полного прекращения импорта российского газа в Евросоюз к концу 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.