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ЕС переведет Украине первый транш кредита до конца июня, заявили в ЕК - РИА Новости, 17.06.2026
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14:15 17.06.2026
ЕС переведет Украине первый транш кредита до конца июня, заявили в ЕК

Уйвари: ЕС переведет Украине первый транш 90-миллиардного кредита до конца июня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз планирует перевести Украине первый транш 90-миллиардного кредита до конца июня.
  • По словам официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, выплаты начнутся во второй половине июня.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз переведет Украине первый транш 90-миллиардного кредита до конца июня, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"Могу вас заверить, что выплаты начнутся во второй половине (июня - ред.), поэтому в этом месяце мы завершаем последние приготовления", - сказал он на брифинге.
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В мае глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что стартовый платеж из кредита Украине должен был быть осуществлен в первой половине июня.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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