ЕС переведет Украине первый транш кредита до конца июня, заявили в ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз планирует перевести Украине первый транш 90-миллиардного кредита до конца июня.
- По словам официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, выплаты начнутся во второй половине июня.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Евросоюз переведет Украине первый транш 90-миллиардного кредита до конца июня, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"Могу вас заверить, что выплаты начнутся во второй половине (июня - ред.), поэтому в этом месяце мы завершаем последние приготовления", - сказал он на брифинге.
В мае глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что стартовый платеж из кредита Украине должен был быть осуществлен в первой половине июня.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).