Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Единая Россия» считает важным снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу.
- Партия предлагает выносить предупреждения вместо штрафов за мелкие и впервые совершенные нарушения.
- «Единая Россия» обратилась в Росстат с просьбой отказаться от практики немедленного штрафования за непредоставление статистических данных, если это совершено впервые.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В "Единой России" считают важным снижение количества требований к гражданам и малому бизнесу и предлагают за мелкие и впервые совершенные нарушения выносить предупреждения вместо штрафов, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«
"В практиках применения законов много перегибов. Например, территориальные органы Росстата порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных, в случае если такое совершено впервые", - указал Якушев.
"Единая Россия" обращается в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики немедленного штрафования, учитывая что закон это не требует.
"Нет необходимости штрафовать людей за мелкие и впервые совершенные нарушения. Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль. Мы время и бумаги тратим на суды по всем подобным случаям больше, чем сумма штрафов", - добавил Якушев.
Государство должно делать для граждан и малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своими делами, а не бегали по судам, заключил секретарь генсовета партии.