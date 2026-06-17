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В ЕР предложили снизить требования к гражданам и малому бизнесу - РИА Новости, 17.06.2026
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15:42 17.06.2026
В ЕР предложили снизить требования к гражданам и малому бизнесу

В ЕР предложили не штрафовать граждан и малый бизнес за мелкие нарушения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Единой России"
Логотип Единой России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Единая Россия» считает важным снизить количество требований к гражданам и малому бизнесу.
  • Партия предлагает выносить предупреждения вместо штрафов за мелкие и впервые совершенные нарушения.
  • «Единая Россия» обратилась в Росстат с просьбой отказаться от практики немедленного штрафования за непредоставление статистических данных, если это совершено впервые.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В "Единой России" считают важным снижение количества требований к гражданам и малому бизнесу и предлагают за мелкие и впервые совершенные нарушения выносить предупреждения вместо штрафов, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
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"В практиках применения законов много перегибов. Например, территориальные органы Росстата порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных, в случае если такое совершено впервые", - указал Якушев.
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"Единая Россия" обращается в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики немедленного штрафования, учитывая что закон это не требует.
"Нет необходимости штрафовать людей за мелкие и впервые совершенные нарушения. Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль. Мы время и бумаги тратим на суды по всем подобным случаям больше, чем сумма штрафов", - добавил Якушев.
Государство должно делать для граждан и малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своими делами, а не бегали по судам, заключил секретарь генсовета партии.
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ОбществоВладимир ЯкушевЕдиная РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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