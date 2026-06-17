В ЕР предложили снизить требования к гражданам и малому бизнесу

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В "Единой России" считают важным снижение количества требований к гражданам и малому бизнесу и предлагают за мелкие и впервые совершенные нарушения выносить предупреждения вместо штрафов, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

"В практиках применения законов много перегибов. Например, территориальные органы Росстата порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных, в случае если такое совершено впервые", - указал Якушев.

Государство должно делать для граждан и малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своими делами, а не бегали по судам, заключил секретарь генсовета партии.