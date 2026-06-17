Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Архивное фото

Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку

Максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ получили 154 школьника

Краткий пересказ от РИА ИИ На ЕГЭ-2026 уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета.

Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ-2026, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

"Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов", - говорится в сообщении.