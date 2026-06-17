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Максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ получили 154 школьника - РИА Новости, 17.06.2026
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19:06 17.06.2026 (обновлено: 19:15 17.06.2026)
Максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ получили 154 школьника

Максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ-2026 получили 154 школьника

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ЕГЭ-2026 уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета.
  • Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ-2026, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов", - говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.
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