Максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ получили 154 школьника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ЕГЭ-2026 уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета.
- Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уже 154 школьника смогли получить максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ-2026, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"Количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека, из них 154 выпускника получили 200 баллов", - говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.