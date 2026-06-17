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Ефимов: в Москве разработали двойник электродепо "Новорижское" - РИА Новости, 17.06.2026
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11:09 17.06.2026
Ефимов: в Москве разработали двойник электродепо "Новорижское"

Ефимов: в Москве разработали цифровой двойник электродепо "Новорижское"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цифровой двойник электродепо "Новорижское" разработали в Москве, чтобы оптимизировать процесс строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что для строительства различных городских объектов активно используют технологии информационного моделирования.
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"Так, например, специалисты разработали цифровой двойник электродепо "Новорижское". В нем отображены все корпуса и многочисленные инженерные сети. Цифровой двойник поможет в оптимизации процесса строительства и эффективной увязке инженерных сетей электродепо", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что в цифровой модели электродепо учитываются все особенности будущего объекта, который создают по новой типовой концепции. Это позволяет разместить мощности электродепо в свыше 10 сооружениях и зданиях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе Бирюлево Восточное, где разместится транспортный узел "Лебедянская".
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