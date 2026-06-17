Ефимов: в Москве разработали двойник электродепо "Новорижское"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цифровой двойник электродепо "Новорижское" разработали в Москве, чтобы оптимизировать процесс строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что для строительства различных городских объектов активно используют технологии информационного моделирования.
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"Так, например, специалисты разработали цифровой двойник электродепо "Новорижское". В нем отображены все корпуса и многочисленные инженерные сети. Цифровой двойник поможет в оптимизации процесса строительства и эффективной увязке инженерных сетей электродепо", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что в цифровой модели электродепо учитываются все особенности будущего объекта, который создают по новой типовой концепции. Это позволяет разместить мощности электродепо в свыше 10 сооружениях и зданиях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе Бирюлево Восточное, где разместится транспортный узел "Лебедянская".