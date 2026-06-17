Ефимов: в Москве разработали двойник электродепо "Новорижское"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цифровой двойник электродепо "Новорижское" разработали в Москве, чтобы оптимизировать процесс строительства, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что для строительства различных городских объектов активно используют технологии информационного моделирования.

"Так, например, специалисты разработали цифровой двойник электродепо "Новорижское". В нем отображены все корпуса и многочисленные инженерные сети. Цифровой двойник поможет в оптимизации процесса строительства и эффективной увязке инженерных сетей электродепо", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что в цифровой модели электродепо учитываются все особенности будущего объекта, который создают по новой типовой концепции. Это позволяет разместить мощности электродепо в свыше 10 сооружениях и зданиях.