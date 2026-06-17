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Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 196 человек - РИА Новости, 17.06.2026
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12:49 17.06.2026
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 196 человек

В ДР Конго число жертв лихорадки Эбола увеличилось до 196

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereВрач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго
Врач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Врач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196, а число подтвержденных случаев заражения возросло до 837.
  • Все новые случаи заболевания были выявлены в провинции Итури.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196, число подтвержденных случаев заражения возросло до 837, сообщило министерство здравоохранения страны.
Согласно статистике, опубликованной на странице министерства в соцсети Х, было зафиксировано 29 новых случаев заболевания, а также четыре летальных исхода. Все новые случаи были выявлены в провинции Итури, при этом в провинциях Северное Киву и Южное Киву новых заражений не отмечено.
Летальность штамма Бундибугио, вспышка которого наблюдается на северо-востоке ДР Конго, с учетом обновленных данных оценивается министерством в 23,4%. Как пишет министерство, 49 пациентам удалось излечиться.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗлихорадка Эбола
 
 
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