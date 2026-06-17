Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 196 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196, а число подтвержденных случаев заражения возросло до 837.

Все новые случаи заболевания были выявлены в провинции Итури.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196, число подтвержденных случаев заражения возросло до 837, сообщило министерство здравоохранения страны.

Согласно статистике, опубликованной на странице министерства в соцсети Х, было зафиксировано 29 новых случаев заболевания, а также четыре летальных исхода. Все новые случаи были выявлены в провинции Итури, при этом в провинциях Северное Киву и Южное Киву новых заражений не отмечено.

Летальность штамма Бундибугио, вспышка которого наблюдается на северо-востоке ДР Конго, с учетом обновленных данных оценивается министерством в 23,4%. Как пишет министерство, 49 пациентам удалось излечиться.