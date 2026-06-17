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Ярославцы уже получили за покраску фасадов своих домов более 1 млн руб - РИА Новости, 17.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:10 17.06.2026
Ярославцы уже получили за покраску фасадов своих домов более 1 млн руб

Жители Ярославской области получили за покраску фасадов домов более 1 млн руб

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Жители Ярославской области получили уже более 1 миллиона рублей за покраску фасадов своих домов в рамках региональной программы по благоустройству, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Более миллиона рублей уже получили жители Ярославской области за покраску фасадов своих домов. Программа действует второй год, и интерес к ней растет. Подано более 2,8 тысячи заявлений. В этом году увеличили размер выплат. Приятно видеть, что люди проявляют инициативу и делают свои дома ухоженными", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что каждый отремонтированный фасад влияет на общий облик региона, и поблагодарил тех, кто уже присоединился к программе.
Начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов рассказал, что с каждым днем заявок становится все больше. "Программа позволяет гражданам не только выгодно обновить фасады своих домов, но и внести вклад в создание комфортной среды для жизни", - цитирует Кузнецова пресс-служба областного правительства.
По данным областного правительства, программа по покраске фасадов зданий вдоль автомобильных дорог реализуется в Ярославской области с целью благоустройства населенных пунктов в соответствии с народной программой партии "Единая Россия". За покраску одноэтажного дома можно получить 25 тысяч рублей, двухэтажного – 45 тысяч, трехэтажного и выше – 60 тысяч. Размер вознаграждения увеличивается на 10 тысяч рублей, если вместе с наружными стенами домов собственники красят стены двух и более надворных построек.
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