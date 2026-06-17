Ярославцы уже получили за покраску фасадов своих домов более 1 млн руб

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Жители Ярославской области получили уже более 1 миллиона рублей за покраску фасадов своих домов в рамках региональной программы по благоустройству, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Более миллиона рублей уже получили жители Ярославской области за покраску фасадов своих домов. Программа действует второй год, и интерес к ней растет. Подано более 2,8 тысячи заявлений. В этом году увеличили размер выплат. Приятно видеть, что люди проявляют инициативу и делают свои дома ухоженными", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что каждый отремонтированный фасад влияет на общий облик региона, и поблагодарил тех, кто уже присоединился к программе.

Начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов рассказал, что с каждым днем заявок становится все больше. "Программа позволяет гражданам не только выгодно обновить фасады своих домов, но и внести вклад в создание комфортной среды для жизни", - цитирует Кузнецова пресс-служба областного правительства.