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В Москве представили доклад о преступлениях Киева в Димитрове в ДНР - РИА Новости, 17.06.2026
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11:49 17.06.2026 (обновлено: 18:06 17.06.2026)
В Москве представили доклад о преступлениях Киева в Димитрове в ДНР

Международный трибунал представил доклад о преступлениях Киева в Димитрове в ДНР

© РИА Новости / Михаил Богачев | Перейти в медиабанкПресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала "Преступления киевского режима в городе Димитрове и Покровском районе ДНР"
Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала Преступления киевского режима в городе Димитрове и Покровском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Михаил Богачев
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Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала "Преступления киевского режима в городе Димитрове и Покровском районе ДНР"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве представили доклад "Преступления киевского режима в городе Димитрове и Покровском районе (ДНР) — убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".
  • Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и Центр истории СВО собрали более 1700 свидетельств очевидцев и пострадавших, а также показания российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов в среду в Москве представил доклад "Преступления киевского режима в городе Димитрове и Покровском районе (ДНР) - убийства, насилие и грабежи мирного русского населения", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП РФ Максим Григорьев представил доклад о преступлениях киевского режима в городе Димитрове и Покровском районе (ДНР).
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"Продолжает работать наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Заходим в освобожденные вооруженными силами Российской Федерации населенные пункты. Но и, к сожалению, как всегда, фиксируем самые жестокие, самые циничные преступления киевского режима против мирного населения", - сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.
Он рассказал, что Международный общественный трибунал и Центр истории СВО собрали уже более 1700 свидетельств очевидцев и непосредственных пострадавших, а также показания российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена.
Автор доклада также привел цитаты очевидцев военных преступлений киевского режима. По его словам, очевидцы рассказывали об ударах украинских беспилотников по мирным жителям, местам получения гуманитарной помощи и источникам воды, а также о случаях расстрелов гражданских лиц.
В частности, Григорьев рассказал историю жительницы Покровского района Марии Козловой, которая сообщила о гибели своего пятилетнего ребенка и мужа в результате удара беспилотника, когда семья пыталась покинуть опасную зону. Также были приведены свидетельства местных жителей об убийствах людей во время поездок на велосипедах и автомобилях.
Доклад содержит уникальные личные свидетельства очевидцев убийств мирных граждан и насилия над ними со стороны Вооруженных сил Украины, показания людей, пострадавших от обстрелов жилых домов, а также от постоянных грабежей и намеренных препятствий эвакуации из зоны боев.
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