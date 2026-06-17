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Все хотят отставки Стармера, считает Дмитриев - РИА Новости, 17.06.2026
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21:05 17.06.2026
Все хотят отставки Стармера, считает Дмитриев

Дмитриев: все хотят отставки Стармера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев считает, что все хотят отставки премьера Британии Кира Стармера.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все хотят отставки премьера Британии Кира Стармера, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Все хотят, чтобы Стармер ушел в отставку. Спасите детей и западную цивилизацию!", - написал Дмитриев в соцсети X.
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Доля британцев, выступающих за уход Стармера с поста лидера Лейбористской партии, превысила 50% и достигла рекордного уровня, следует из опроса компании YouGov.
По данным исследования, по состоянию на 15 июня 57% респондентов высказались за уход Стармера. За то, чтобы Стармер остался лидером партии, высказались только 25% британцев.
В апреле за уход Стармера высказались 49% британцев.
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