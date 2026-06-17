Краткий пересказ от РИА ИИ Кирилл Дмитриев считает, что все хотят отставки премьера Британии Кира Стармера.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все хотят отставки премьера Британии Кира Стармера, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Все хотят, чтобы Стармер ушел в отставку. Спасите детей и западную цивилизацию!", - написал Дмитриев в соцсети X

Доля британцев, выступающих за уход Стармера с поста лидера Лейбористской партии, превысила 50% и достигла рекордного уровня, следует из опроса компании YouGov.

По данным исследования, по состоянию на 15 июня 57% респондентов высказались за уход Стармера. За то, чтобы Стармер остался лидером партии, высказались только 25% британцев.