Рейтинг@Mail.ru
Страны АСЕАН понимают, что санкции Запада не работают, заявил Дмитриев - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 17.06.2026
Страны АСЕАН понимают, что санкции Запада не работают, заявил Дмитриев

Дмитриев: страны АСЕАН понимают, что антироссийские санкции Запада не работают

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что страны АСЕАН понимают неэффективность антироссийских санкций Запада.
  • Он отметил, что государства особенно стали это понимать, когда у них возникли очень мощные энергетические проблемы.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Страны АСЕАН понимают, что антироссийские санкции Запада не работают, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог, безусловно, продолжается, и мы видим, что все страны АСЕАН понимают, что санкции не работают, и они особенно стали это понимать, когда у них возникли очень мощные энергетические проблемы", - рассказал Дмитриев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Дмитриев подчеркнул роль России в решении энергокризиса стран АСЕАН
Вчера, 19:03
 
В миреРоссияКазаньКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала