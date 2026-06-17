Страны АСЕАН понимают, что санкции Запада не работают, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что страны АСЕАН понимают неэффективность антироссийских санкций Запада.
- Он отметил, что государства особенно стали это понимать, когда у них возникли очень мощные энергетические проблемы.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Страны АСЕАН понимают, что антироссийские санкции Запада не работают, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Диалог, безусловно, продолжается, и мы видим, что все страны АСЕАН понимают, что санкции не работают, и они особенно стали это понимать, когда у них возникли очень мощные энергетические проблемы", - рассказал Дмитриев журналистам в рамках саммита Россия – АСЕАН.