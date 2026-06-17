Дмитриев подчеркнул роль России в решении энергокризиса стран АСЕАН

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Мощнейший энергетический кризис развивается в странах Азии, решить эти проблемы можно только с помощью России, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Только благодаря России можно создать "диверсифицированный источник энергии, который крайне важен для стран", без него они "крайне зависимы и входят в энергетический кризис", подчеркнул Дмитриев.