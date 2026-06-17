Дмитриев подчеркнул роль России в решении энергокризиса стран АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В странах Азии развивается энергетический кризис.
- По мнению спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, решить энергетические проблемы стран АСЕАН может только Россия.
- Дмитриев считает, что благодаря диалогу с Россией страны АСЕАН осознают ошибки санкционной политики.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Мощнейший энергетический кризис развивается в странах Азии, решить эти проблемы можно только с помощью России, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"У них (стран АСЕАН – ред.) возникли очень мощные энергетические проблемы, и только Россия может решать энергетические проблемы страны АСЕАН, является надежным энергетическим поставщиком в самое важное, критичное для страны АСЕАН время, где сейчас развивается мощнейший энергетический кризис", – отметил он.
Только благодаря России можно создать "диверсифицированный источник энергии, который крайне важен для стран", без него они "крайне зависимы и входят в энергетический кризис", подчеркнул Дмитриев.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.