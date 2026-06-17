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Дмитриев подчеркнул роль России в решении энергокризиса стран АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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19:03 17.06.2026
Дмитриев подчеркнул роль России в решении энергокризиса стран АСЕАН

Дмитриев подчеркнул роль России в решении проблемы энергокризиса стран АСЕАН

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В странах Азии развивается энергетический кризис.
  • По мнению спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, решить энергетические проблемы стран АСЕАН может только Россия.
  • Дмитриев считает, что благодаря диалогу с Россией страны АСЕАН осознают ошибки санкционной политики.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Мощнейший энергетический кризис развивается в странах Азии, решить эти проблемы можно только с помощью России, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"У них (стран АСЕАН – ред.) возникли очень мощные энергетические проблемы, и только Россия может решать энергетические проблемы страны АСЕАН, является надежным энергетическим поставщиком в самое важное, критичное для страны АСЕАН время, где сейчас развивается мощнейший энергетический кризис", – отметил он.
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Дмитриев добавил, что во многих азиатских странах сейчас мало топлива, многие из них нуждаются в энергопоставках из России. "Поэтому мы считаем, что именно это, в том числе, сподвигает такие страны, как Сингапур и Филиппины, к диалогу и к осознанию ошибок санкционной политики", – добавил он.
Только благодаря России можно создать "диверсифицированный источник энергии, который крайне важен для стран", без него они "крайне зависимы и входят в энергетический кризис", подчеркнул Дмитриев.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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