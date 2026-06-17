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Ростовские врачи спасли девочку, шею которой проткнула ветка - РИА Новости, 17.06.2026
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11:04 17.06.2026 (обновлено: 11:18 17.06.2026)
Ростовские врачи спасли девочку, шею которой проткнула ветка

В Ростове-на-Дону девочка упала с гаража и проткнула шею 14-сантиметровой веткой

© Фото : ГБУ РО "Областная детская клиническая больница"/ВКонтактеВрачи областной детской больницы, которые спасли девочку с пробитой шеей в Ростове-на-Дону
Врачи областной детской больницы, которые спасли девочку с пробитой шеей в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : ГБУ РО "Областная детская клиническая больница"/ВКонтакте
Врачи областной детской больницы, которые спасли девочку с пробитой шеей в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи ростовской областной детской клинической больницы спасли девочку, шею которой насквозь проткнула 14-сантиметровая ветка.
  • Девочку прооперировали, ей предстоит реабилитация.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Врачи спасли девочку из Ростова-на-Дону, шею которой проткнула 14-сантиметровая ветка, сообщает пресс-служба ростовской областной детской клинической больницы.
Как рассказали в больнице, девочка упала с гаража.
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"Сквозь шею девочки насквозь прошла ветка. Ветка длиной порядка 14 сантиметров", - говорится в сообщении.
Пациентка, которую привезли по скорой помощи, была в сознании и дышала сама. Обследование показало, что крупные сосуды и нервы шеи не задеты, ветка прошла в нескольких миллиметрах от них.
"Чудо спасло ребенка от повреждений щитовидной железы, трахеи, пищевода; как поясняет лечащий врач Антон Андреевич Штарев, ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода", - сказано в сообщении.
Девочку прооперировали, заживление прошло без осложнений. Ей предстоит реабилитация.
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