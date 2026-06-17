Японский врач назвал главную ошибку в профилактике деменции после 60 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия указал на ошибку в профилактике деменции после 60 лет — поиск основного фактора вместо комплексного контроля всех рисков.

Ученые из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей старше 65 лет, изучая сочетание врожденной генетики с изменяемыми факторами риска деменции.

Людям старше 60 лет и тем, у кого есть родственники с деменцией, рекомендуется как можно раньше изменить свои привычки, уделяя особое внимание профилактике гипертонии и диабета.

ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Главная ошибка в профилактике деменции после 60 лет кроется в поиске какого-то основного фактора вместо комплексного контроля всех рисков, рассказал РИА Новости профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.

"Важно не выделять какой-то один фактор - давление, диабет, курение, физическую активность или вес, - а управлять ими комплексно", - заявил эксперт.

Ниномия и его коллеги из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет. Ученые изучали, как врожденная генетика сочетается с изменяемыми факторами риска деменции, включая гипертонию, диабет, низкий индекс массы тела, инсульт в анамнезе, курение и малоподвижный образ жизни.

По словам профессора, людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть родственники с деменцией, нужно как можно раньше изменить свои привычки. Особое внимание стоит уделить профилактике гипертонии и диабета.

"Пересмотр образа жизни, профилактика и раннее лечение гипертонии и диабета связаны не только со снижением риска деменции, но и с профилактикой многих других заболеваний, включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания и хроническую болезнь почек", - пояснил ученый.