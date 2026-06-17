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Японский врач назвал главную ошибку в профилактике деменции после 60 лет - РИА Новости, 17.06.2026
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03:11 17.06.2026
Японский врач назвал главную ошибку в профилактике деменции после 60 лет

Профессор Ниномия: для профилактике деменции нужен контроль всех рисков

© Фото : American Heart AssociationДоктор рассматривает изображение мозга крупным планом
Доктор рассматривает изображение мозга крупным планом - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : American Heart Association
Доктор рассматривает изображение мозга крупным планом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия указал на ошибку в профилактике деменции после 60 лет — поиск основного фактора вместо комплексного контроля всех рисков.
  • Ученые из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей старше 65 лет, изучая сочетание врожденной генетики с изменяемыми факторами риска деменции.
  • Людям старше 60 лет и тем, у кого есть родственники с деменцией, рекомендуется как можно раньше изменить свои привычки, уделяя особое внимание профилактике гипертонии и диабета.
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Главная ошибка в профилактике деменции после 60 лет кроется в поиске какого-то основного фактора вместо комплексного контроля всех рисков, рассказал РИА Новости профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.
"Важно не выделять какой-то один фактор - давление, диабет, курение, физическую активность или вес, - а управлять ими комплексно", - заявил эксперт.
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14 июня, 07:43
Ниномия и его коллеги из Университета Кюсю и других научных центров Японии провели анализ данных 9605 жителей страны старше 65 лет. Ученые изучали, как врожденная генетика сочетается с изменяемыми факторами риска деменции, включая гипертонию, диабет, низкий индекс массы тела, инсульт в анамнезе, курение и малоподвижный образ жизни.
По словам профессора, людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть родственники с деменцией, нужно как можно раньше изменить свои привычки. Особое внимание стоит уделить профилактике гипертонии и диабета.
"Пересмотр образа жизни, профилактика и раннее лечение гипертонии и диабета связаны не только со снижением риска деменции, но и с профилактикой многих других заболеваний, включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания и хроническую болезнь почек", - пояснил ученый.
Профессор также подчеркнул, что чем больше у человека факторов риска, тем выше риск деменции. Поэтому менять образ жизни нужно комплексно - независимо от того, есть ли у человека генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.
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