Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство иностранных дел будет содействовать развитию зарубежных связей Чукотки.

Чукотка является самым восточным регионом России и привлекает туристов своей природой и гостеприимством местных жителей.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ будет всячески содействовать развитию зарубежных связей Чукотки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Отрадно, что руководство региона искренне нацелено на установление новых связей, привлечение инвестиций, расширение международных культурных, гуманитарных и других связей. Министерство иностранных дел со своей стороны будет всячески поддерживать, оказывать помощь",- сказал он в ходе презентации Чукотского автономного округа на площадке Культурного центра ГлавУпДК при МИД России.

Дипломат подчеркнул, что Чукотка является самым восточным регионом России и всего Евразийского континента.

Регион славится природными богатствами, особые перспективы для Чукотки открывает развитие трансарктического транспортного коридора, который стал символом инновационного использования мирного атома.

По его словам, регион является уникальным местом, которое привлекает туристов не только красивой природой, но и широтой души, гостеприимством местных жителей.

Иванов подчеркнул, что в 2025 году Чукотский автономный округ посетили более 85 тысяч туристов, и эта существенная цифра превышает собственное население Чукотки.

"Я приглашаю вас всех приобщиться к традициям российской Арктики , познакомиться с новыми направлениями сотрудничества и по достоинству оценить всю самобытность Чукотки",- резюмировал Иванов.