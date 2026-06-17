В Саратовской области один человек погиб при аварии на химпредприятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области на территории промышленного предприятия произошла авария с выбросом химически опасных веществ, в результате которой погиб один человек.
- Утечку ликвидировали, распространения опасных веществ за пределы территории предприятия не допущено.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварийной ситуации на территории промышленного предприятия в Саратовской области, утечка химически опасных веществ была ликвидирована, сообщает региональное ГУМЧС.
ЧП случилось в 14.20 мск во вторник. В МЧС поступило сообщение об аварии на территории промышленного предприятия с выбросом химически опасных веществ.
«
"В результате аварии погиб 1 человек. Утечка ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено", - уточнили в ведомстве.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что предприятие принадлежит саратовскому филиалу компании ООО "Трансаммиак". ЧП случилось на территории Петровского района.