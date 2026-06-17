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В Саратовской области один человек погиб при аварии на химпредприятии - РИА Новости, 17.06.2026
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09:51 17.06.2026 (обновлено: 09:55 17.06.2026)
В Саратовской области один человек погиб при аварии на химпредприятии

МЧС: в Саратовской области один человек погиб при аварии на химпредприятии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области на территории промышленного предприятия произошла авария с выбросом химически опасных веществ, в результате которой погиб один человек.
  • Утечку ликвидировали, распространения опасных веществ за пределы территории предприятия не допущено.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварийной ситуации на территории промышленного предприятия в Саратовской области, утечка химически опасных веществ была ликвидирована, сообщает региональное ГУМЧС.
ЧП случилось в 14.20 мск во вторник. В МЧС поступило сообщение об аварии на территории промышленного предприятия с выбросом химически опасных веществ.
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"В результате аварии погиб 1 человек. Утечка ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено", - уточнили в ведомстве.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что предприятие принадлежит саратовскому филиалу компании ООО "Трансаммиак". ЧП случилось на территории Петровского района.
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ПроисшествияСаратовская областьПетровский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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