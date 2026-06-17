Киев терактом против детей хочет спровоцировать Минск, заявили в Белоруссии

"Уверены, что Беларусь будет действовать спокойно, жестко в отношении виновников агрессии, в своих национальных интересах и в интересах мира в регионе. Все пострадавшие получат максимальную помощь и поддержку от своего государства. Цели террористов не будут достигнуты, а их самих ждет справедливое возмездие", - говорится в заявлении.