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Киев терактом против детей хочет спровоцировать Минск, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 17.06.2026
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14:43 17.06.2026
Киев терактом против детей хочет спровоцировать Минск, заявили в Белоруссии

БСЖ: Киев терактом против детей пытается спровоцировать Минск на жесткий ответ

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В заявлении Белорусского союза журналистов говорится, что атака ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой — это сознательный теракт.
  • По мнению авторов заявления, цель теракта — спровоцировать Минск на жесткий ответ и добиться эскалации боевых действий.
  • Белорусский союз журналистов уверен, что Беларусь будет действовать спокойно и жестко в отношении виновников агрессии, а все пострадавшие получат максимальную помощь и поддержку от государства.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Власти Украины сознательным терактом против белорусских детей пытаются спровоцировать официальный Минск на жесткий ответ и добиться эскалации боевых действий, говорится в заявлении Белорусского союза журналистов (БСЖ).
Как сообщил ранее в среду губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
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"Сознательный теракт против белорусских детей, чтобы спровоцировать официальный Минск на жесткий ответ и новую эскалацию боевых действий", - говорится в заявлении союза в его Telegram-канале.
В организации также перечислили аргументы в пользу версии сознательной и просчитанной агрессии со стороны ВСУ. В частности, указали в союзе журналистов, автобус с детьми всегда имеет специальные обозначения "ДЕТИ", которое легко опознается операторами БПЛА, автобус атакован в локации, где нет военных объектов России и объектов критической инфраструктуры, и это целенаправленная охота за детьми.
Авторы сообщения также обратили внимание что атака автобуса с детьми произошла сразу после предложений президента Белоруссии Александра Лукашенко по мирному разрешению конфликта, а также в то в время, когда Владимир Зеленский находится в заграничном вояже, что является попыткой снять личную ответственность за теракт.
По мнению авторов документа, возможная цель теракта — запугать белорусов, втянуть официальный Минск в боевые действия, сорвать возможные переговоры, запугать граждан России и туристов из ЕС, которые едут на отдых в Белоруссию.
"Уверены, что Беларусь будет действовать спокойно, жестко в отношении виновников агрессии, в своих национальных интересах и в интересах мира в регионе. Все пострадавшие получат максимальную помощь и поддержку от своего государства. Цели террористов не будут достигнуты, а их самих ждет справедливое возмездие", - говорится в заявлении.
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