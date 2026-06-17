Террористы понимали, что били по пассажирскому автобусу, заявил Ковальчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что ВСУ атаковали автобус гомельской детской футбольной команды с помощью БПЛА самолетного типа.
- Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
БРЯНСК, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, говоря об ударе БПЛА по автобусу с гомельской детской футбольной командой, заявил, что украинские террористы понимали, что наносят удар по пассажирскому автобусу.
"Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.