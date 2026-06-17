Террористы понимали, что били по пассажирскому автобусу, заявил Ковальчук

БРЯНСК, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, говоря об ударе БПЛА по автобусу с гомельской детской футбольной командой, заявил, что украинские террористы понимали, что наносят удар по пассажирскому автобусу.