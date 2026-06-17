Принц Брунея сопровождает султана Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Принц Брунея Абдул Матин, недавно возглавивший внешнеполитическое ведомство страны, сопровождает султана Хассанала Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН.
- Он принял участие в российско-брунейских переговорах.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Принц Брунея Абдул Матин сопровождает султана страны Хассанала Болкиаха на саммите Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН. Глава государства провел ряд двусторонних встреч, в том числе с султаном Брунея.
В поездке лидера Брунея сопровождает его сын, принц Абдул Матин, который недавно возглавил внешнеполитическое ведомство страны. Абдул Матин участвовал и в российско-брунейских переговорах на полях саммита, а также присутствовал на торжественном приеме в честь зарубежных гостей саммита. Перед мероприятием принц и султан Брунея в неформальной обстановке побеседовали с Путиным.
Принц популярен в социальных сетях, число подписчиков на его аккаунты превышает 3 миллиона, что в разы выше, чем население Брунея.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.