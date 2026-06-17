Принц Брунея сопровождает султана Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН

В поездке лидера Брунея сопровождает его сын, принц Абдул Матин, который недавно возглавил внешнеполитическое ведомство страны. Абдул Матин участвовал и в российско-брунейских переговорах на полях саммита, а также присутствовал на торжественном приеме в честь зарубежных гостей саммита. Перед мероприятием принц и султан Брунея в неформальной обстановке побеседовали с Путиным.