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Принц Брунея сопровождает султана Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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22:52 17.06.2026
Принц Брунея сопровождает султана Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН

Принц Брунея Абдул Матин сопровождает султана Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Принц Брунея Абдул Матин, недавно возглавивший внешнеполитическое ведомство страны, сопровождает султана Хассанала Болкиаха на саммите Россия — АСЕАН.
  • Он принял участие в российско-брунейских переговорах.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Принц Брунея Абдул Матин сопровождает султана страны Хассанала Болкиаха на саммите Россия - АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН. Глава государства провел ряд двусторонних встреч, в том числе с султаном Брунея.
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Лидеры АСЕАН на торжественном приеме в Казани увидели танец "Березка"
Вчера, 22:36
В поездке лидера Брунея сопровождает его сын, принц Абдул Матин, который недавно возглавил внешнеполитическое ведомство страны. Абдул Матин участвовал и в российско-брунейских переговорах на полях саммита, а также присутствовал на торжественном приеме в честь зарубежных гостей саммита. Перед мероприятием принц и султан Брунея в неформальной обстановке побеседовали с Путиным.
Принц популярен в социальных сетях, число подписчиков на его аккаунты превышает 3 миллиона, что в разы выше, чем население Брунея.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Завершение торжественного приема в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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БрунейРоссияКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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