Родители двоих пострадавших при ударе по автобусу детей находятся в Брянске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родители двоих пострадавших в атакованном ВСУ белорусском автобусе находятся в Брянске, сообщил Егор Ковальчук.
- Он добавил, что родителей детей обеспечили всем необходимым.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Родители двоих пострадавших в атакованном ВСУ белорусском автобусе находятся в Брянске, рассказал журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.
Ранее в среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"Здесь находятся родители. Папа одного из детей, мама тоже одного из детей… Мама следовала вообще в автобусе. Папа подъехал. Понятно, что они переживают. Их беспокойство совершенно понятно", - рассказал Ковальчук.
По словам врио губернатора, родителей детей обеспечили всем необходимым.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.