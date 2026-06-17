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Родители двоих пострадавших при ударе по автобусу детей находятся в Брянске - РИА Новости, 17.06.2026
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Родители двоих пострадавших при ударе по автобусу детей находятся в Брянске

Ковальчук: родители двоих пострадавших в автобусе детей находятся в Брянске

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители двоих пострадавших в атакованном ВСУ белорусском автобусе находятся в Брянске, сообщил Егор Ковальчук.
  • Он добавил, что родителей детей обеспечили всем необходимым.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Родители двоих пострадавших в атакованном ВСУ белорусском автобусе находятся в Брянске, рассказал журналистам врио губернатора региона Егор Ковальчук в ходе посещения детской областной больницы.
Ранее в среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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"Здесь находятся родители. Папа одного из детей, мама тоже одного из детей… Мама следовала вообще в автобусе. Папа подъехал. Понятно, что они переживают. Их беспокойство совершенно понятно", - рассказал Ковальчук.
По словам врио губернатора, родителей детей обеспечили всем необходимым.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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