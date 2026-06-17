В Британии чиновники играли в GTA на работе, чтобы изучать жизнь людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники экспериментальной команды "Policy Lab" британского министерства образования играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA) для изучения "жизненного опыта" людей.

В выводах по итогам эксперимента отмечается, что онлайн-общение шло на пользу некоторым игрокам из отдаленных районов, а также что некоторые люди получали в игре опыт "ведения бизнеса", которого у них не было в реальном мире.

ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники одного из департаментов британского министерства образования на работе играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA), чтобы изучать "жизненный опыт" людей, сообщает газета Сотрудники одного из департаментов британского министерства образования на работе играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA), чтобы изучать "жизненный опыт" людей, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что в проекте участвовали члены экспериментальной команды "Policy Lab", в обязанности которой входит разработка политики для министерства образования. Этот же отдел ранее проводил мастер-классы по лепке из глины и завязыванию перуанских узлов, а также приглашал художника для рисования портретов получателей пособий, чтобы "очеловечить" их.

"Государственным служащим платили за то, что они играли в GTA… проект был запущен правительством в конце 2024 года в рамках попытки узнать о "жизненном опыте" представителей общественности", - пишет издание.

Сотрудники отдела проводили время с игроками и "познавали их мир", наблюдая за их взаимодействием в игре, пишет издание со ссылкой на фразы из внутренних дневников отдела.

В выводах по итогам эксперимента отмечается, что онлайн-общение шло на пользу некоторым игрокам, проживающим в отдаленных районах. Некоторые люди также получали в игре опыт "ведения бизнеса", которого у них не было в реальном мире.