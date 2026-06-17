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В Британии чиновники играли в GTA на работе, чтобы изучать жизнь людей - РИА Новости, 17.06.2026
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14:49 17.06.2026
В Британии чиновники играли в GTA на работе, чтобы изучать жизнь людей

Telegraph: в Британии чиновники играли в GTA на работе, чтобы понять жизнь людей

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники экспериментальной команды "Policy Lab" британского министерства образования играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA) для изучения "жизненного опыта" людей.
  • В выводах по итогам эксперимента отмечается, что онлайн-общение шло на пользу некоторым игрокам из отдаленных районов, а также что некоторые люди получали в игре опыт "ведения бизнеса", которого у них не было в реальном мире.
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники одного из департаментов британского министерства образования на работе играли в компьютерную игру Grand Theft Auto (GTA), чтобы изучать "жизненный опыт" людей, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Отмечается, что в проекте участвовали члены экспериментальной команды "Policy Lab", в обязанности которой входит разработка политики для министерства образования. Этот же отдел ранее проводил мастер-классы по лепке из глины и завязыванию перуанских узлов, а также приглашал художника для рисования портретов получателей пособий, чтобы "очеловечить" их.
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"Государственным служащим платили за то, что они играли в GTA… проект был запущен правительством в конце 2024 года в рамках попытки узнать о "жизненном опыте" представителей общественности", - пишет издание.
Сотрудники отдела проводили время с игроками и "познавали их мир", наблюдая за их взаимодействием в игре, пишет издание со ссылкой на фразы из внутренних дневников отдела.
В выводах по итогам эксперимента отмечается, что онлайн-общение шло на пользу некоторым игрокам, проживающим в отдаленных районах. Некоторые люди также получали в игре опыт "ведения бизнеса", которого у них не было в реальном мире.
Источник в правительстве сообщил Telegraph, что Policy Lab, в котором работают около 30 чиновников, необходимо закрыть, так как они занимаются "ерундой" за счет налогоплательщика.
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