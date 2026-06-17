Сына экс-президента Бразилии заочно приговорили к четырем годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за попытку воспрепятствовать судебному процессу над его отцом.

Эдуарду Болсонару оказывал давление на администрацию президента США с целью введения санкций против судей Верховного суда Бразилии и членов правительства, чтобы остановить суд над своим отцом.

Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота.

БУЭНОС-АЙРЕС/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июн - РИА Новости. Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына экс-президента страны Жаира Болсонару, к более чем четырем годам тюрьмы за попытку помешать суду над отцом, сообщил новостной портал G1.

"Верховный суд Бразилии приговорил сына экс-президента страны Эдуарду Болсонару к четырем годам и двум месяцам за попытку воспрепятствовать судебному процессу по расследованию попытки государственного переворота в 2022 году", - отмечает СМИ.

Несмотря на давление и санкции, которые в конечном итоге были введены США (например, против судьи Алешандри ди Мораиса), судебный процесс состоялся, и Болсонару-старший был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота.