Рейтинг@Mail.ru
Сына экс-президента Бразилии заочно приговорили к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 17.06.2026
Сына экс-президента Бразилии заочно приговорили к четырем годам тюрьмы

Сыну Болсонару вынесли заочный приговор за попытку помешать суду над отцом

© AP Photo / Andre BorgesПрезидент Бразилии Жаир Болсонару и его сын Эдуардо Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару и его сын Эдуардо Болсонару - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Andre Borges
Президент Бразилии Жаир Болсонару и его сын Эдуардо Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за попытку воспрепятствовать судебному процессу над его отцом.
  • Эдуарду Болсонару оказывал давление на администрацию президента США с целью введения санкций против судей Верховного суда Бразилии и членов правительства, чтобы остановить суд над своим отцом.
  • Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота.
БУЭНОС-АЙРЕС/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июн - РИА Новости. Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына экс-президента страны Жаира Болсонару, к более чем четырем годам тюрьмы за попытку помешать суду над отцом, сообщил новостной портал G1.
"Верховный суд Бразилии приговорил сына экс-президента страны Эдуарду Болсонару к четырем годам и двум месяцам за попытку воспрепятствовать судебному процессу по расследованию попытки государственного переворота в 2022 году", - отмечает СМИ.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока Болсонару, пишут СМИ
8 января, 18:11
По версии следствия, после переезда в США более года назад на тот момент конгрессмен Эдуарду Болсонару оказывал давление на администрацию президента США Дональда Трампа с целью введения санкций против судей Верховного суда Бразилии и членов правительства действующего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пытаясь остановить суд над своим отцом.
Несмотря на давление и санкции, которые в конечном итоге были введены США (например, против судьи Алешандри ди Мораиса), судебный процесс состоялся, и Болсонару-старший был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота.
Эдуарду Болсонару, который до сих пор проживает в США, не назначил адвоката и был представлен на заседании суда государственным защитником, который утверждал, что тот невиновен, и просил аннулировать обвинение за недостатком доказательств.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
18 декабря 2025, 03:50
 
В миреСШАБразилияЖаир БолсонаруДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала