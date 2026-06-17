В Ивановской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА.
- Режим опасности атаки БПЛА действовал в Ивановской области более четырех часов.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона.
"Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - написали власти в своем Telegram-канале.
Режим опасности атаки БПЛА действовал в Ивановской области более четырех часов.
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