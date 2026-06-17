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Девять украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью - РИА Новости, 17.06.2026
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14:22 17.06.2026
Девять украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью

Миляев: еще девять украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Тульской областью уничтожили девять украинских беспилотников.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
ТУЛА, 17 июн – РИА Новости. Еще девять украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере "Макс".
"Еще 9 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Утром в среду Миляев рассказывал о 16 сбитых прошедшей ночью украинских беспилотниках, позднее - о еще семи уничтоженных БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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