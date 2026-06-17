Девять украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Тульской областью уничтожили девять украинских беспилотников.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
ТУЛА, 17 июн – РИА Новости. Еще девять украинских беспилотников уничтожили над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере "Макс".
"Еще 9 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Утром в среду Миляев рассказывал о 16 сбитых прошедшей ночью украинских беспилотниках, позднее - о еще семи уничтоженных БПЛА. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.