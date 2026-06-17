Минспорта Белоруссии проверяет данные о случае с БПЛА в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области сообщил об атаке БПЛА на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, в результате которой погибла женщина и ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
- Министерство спорта Белоруссии уточняет и проверяет информацию об инциденте совместно с заинтересованными сторонами.
МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Министерство спорта Белоруссии сообщило, что тщательно уточняет и проверяет с заинтересованными сторонами информацию об инциденте в Брянской области с атакой БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
"Министерством спорта совместно с заинтересованными информация по происшествию тщательно уточняется и проверяется", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль.