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В Курской области при атаке БПЛА на АЗС погиб один человек - РИА Новости, 17.06.2026
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10:55 17.06.2026 (обновлено: 11:31 17.06.2026)
В Курской области при атаке БПЛА на АЗС погиб один человек

Хинштейн: при атаке беспилотника на АЗС в Обояни погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой помощи
Фельдшер станции скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе украинского дрона по АЗС в городе Обояни Курской области погиб мирный житель, еще двое пострадали.
  • В Беловском районе БПЛА атаковал машину, ранен водитель.
КУРСК, 17 июн — РИА Новости. При ударе украинского дрона по АЗС в Курской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте", — написал он на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что мужчина и женщина получили акубаротравму и осколочные ранения. Их доставят в Курскую областную больницу.
Кроме того, БПЛА противника атаковал машину в Беловском районе, пострадал водитель.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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