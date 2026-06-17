В Курской области при атаке БПЛА на АЗС погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе украинского дрона по АЗС в городе Обояни Курской области погиб мирный житель, еще двое пострадали.
- В Беловском районе БПЛА атаковал машину, ранен водитель.
КУРСК, 17 июн — РИА Новости. При ударе украинского дрона по АЗС в Курской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сегодня вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Обояни. По предварительной информации, три человека пострадали, один из них погиб на месте", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что мужчина и женщина получили акубаротравму и осколочные ранения. Их доставят в Курскую областную больницу.
Кроме того, БПЛА противника атаковал машину в Беловском районе, пострадал водитель.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18