В Тульской области сбили еще семь украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области сбили семь украинских БПЛА.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
ТУЛА, 17 июн – РИА Новости. Еще семь украинских БПЛА сбили над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере "Макс".
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"Еще семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Утром в среду Миляев рассказывал о 16 сбитых прошедшей ночью украинских беспилотниках. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.