Бойцы "Севера" с начала июня уничтожили более 50 антенн и средств связи ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 50 антенн и средств связи ВСУ.

Уничтожение средств связи позволило выявить командные пункты и укрытия противника.

Нарушение управления украинскими подразделениями дает возможность наносить удары по укрытиям и местам скопления живой силы ВСУ.

БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" с начала июня уничтожили в Харьковской области более 50 антенн и средств связи украинских боевиков, что позволило выявить командные пункты и укрытия противника, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса, офицер с позывным Карта.

"Силами подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" было уничтожено более 50 антенн и средств связи ВСУ с начала июня в Харьковской области … Удается не только обнаружить антенны ВСУ, но и определить расположение командного пункта, блиндажа с личным составом, а также пункта управления БПЛА", - рассказал собеседник агентства.

По словам офицера, военные выявляли цели с помощью расчетов воздушной разведки, в том числе во время ночных полетов по тепловой сигнатуре, а после первичного обнаружения проводили доразведку коптерами малого типа. Оборудование боевиков, как отметил Карта, было плохо замаскировано.

Собеседник агентства пояснил, что данные оперативно передавались на командный пункт, после чего ударные FPV-дроны наносили точечные удары. Использование осколочно-фугасных боеприпасов не оставляло противнику возможности восстановить оборудование.