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Бойцы "Севера" с начала июня уничтожили более 50 антенн и средств связи ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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Бойцы "Севера" с начала июня уничтожили более 50 антенн и средств связи ВСУ

ВС РФ с начала июня уничтожили более 50 средств связи ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 50 антенн и средств связи ВСУ.
  • Уничтожение средств связи позволило выявить командные пункты и укрытия противника.
  • Нарушение управления украинскими подразделениями дает возможность наносить удары по укрытиям и местам скопления живой силы ВСУ.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" с начала июня уничтожили в Харьковской области более 50 антенн и средств связи украинских боевиков, что позволило выявить командные пункты и укрытия противника, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса, офицер с позывным Карта.
"Силами подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" было уничтожено более 50 антенн и средств связи ВСУ с начала июня в Харьковской области… Удается не только обнаружить антенны ВСУ, но и определить расположение командного пункта, блиндажа с личным составом, а также пункта управления БПЛА", - рассказал собеседник агентства.
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По словам офицера, военные выявляли цели с помощью расчетов воздушной разведки, в том числе во время ночных полетов по тепловой сигнатуре, а после первичного обнаружения проводили доразведку коптерами малого типа. Оборудование боевиков, как отметил Карта, было плохо замаскировано.
Собеседник агентства пояснил, что данные оперативно передавались на командный пункт, после чего ударные FPV-дроны наносили точечные удары. Использование осколочно-фугасных боеприпасов не оставляло противнику возможности восстановить оборудование.
Карта подчеркнул, что уничтожение средств передачи сигнала позволяет нарушить управление украинскими подразделениями на конкретных участках. Кроме того, это дает возможность наносить удары по укрытиям и местам скопления живой силы ВСУ как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах.
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