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Богомаз выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
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18:57 17.06.2026
Богомаз выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус

Богомаз выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус под Брянском.
  • Он заявил о поддержке народа Белоруссии.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным женщины, погибшей при атаке ВСУ на автобус под Брянском, и заявил о своей поддержке народа Белоруссии.
"Целенаправленно и бесчеловечно атакован туристический автобус с детской футбольной командой... Киевский режим нанес удар по беззащитным детям. Выражаю глубокие слова соболезнования родным погибшей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и слова поддержки братскому народу Белоруссии", - написал Богомаз на платформе "Макс".
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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