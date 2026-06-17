Богомаз выразил соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ на автобус

БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным женщины, погибшей при атаке ВСУ на автобус под Брянском, и заявил о своей поддержке народа Белоруссии.