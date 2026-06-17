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Суд не разрешил АдГ оспорить наблюдение со стороны спецслужб, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2026
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15:10 17.06.2026
Суд не разрешил АдГ оспорить наблюдение со стороны спецслужб, пишут СМИ

Bild: суд в Баварии не разрешил АдГ оспорить статус объекта наблюдения спецслужб

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Административный суд Баварии не разрешил партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обжаловать предыдущее судебное решение.
  • Баварское ведомство по охране конституции получило право продолжать наблюдение за партией АдГ.
  • Решение административного суда Баварии является окончательным и не подлежит обжалованию.
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Административный суд Баварии не разрешил оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обжаловать предыдущее судебное решение, подтвердившее право баварского ведомства по охране конституции (контрразведке) вести за ней слежку, сообщила газета Bild.
Баварское отделение АдГ получило статус организации, подозреваемой в правом экстремизме и подлежащей наблюдению, в 2022 году. В 2024 году административный суд Мюнхена отклонил ходатайство АдГ против слежки со стороны ведомства, после чего партия обратилась в административный суд Баварии.
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"Административный суд Баварии постановил, что баварское ведомство по охране конституции вправе и дальше вести наблюдение за партией. Судьи отклонили запрос АдГ на допуск апелляции против решения административного суда Мюнхена", - говорится в публикации газеты.
Данное решение административного суда Баварии является окончательным и не подлежит обжалованию, подчеркнула Bild.
В 2023 контрразведка Германии признала правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор подозревалась в экстремизме, это считается менее серьезной угрозой. В июне 2023 года в ФРГ был опубликован доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама партия обвиняет немецкие власти в травле партии и подавлении инакомыслия.
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