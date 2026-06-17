Над Рязанской областью ночью сбили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбили один БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Один БПЛА сбит над территорией Рязанской области ночью, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией России 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18