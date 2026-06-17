В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области при детонации украинского FPV-дрона на предприятии пострадал мужчина с осколочным ранением плеча.
- В нескольких округах Белгородской области повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при детонации украинского FPV-дрона на предприятии в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Шебекино повреждены два многоквартирных и один частный дом, в селе Белянка — частный дом. В Ивнянском округе в селе Новенькое поврежден объект инфраструктуры. В Ракитянском округе в селе Русская Березовка - два частных дома и автомобиль. В Валуйском округе в селе Долгое поврежден ангар, в поселке Борисовка - квартира и три автомобиля. В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка атакован частный дом, добавили в оперштабе.
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