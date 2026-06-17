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В Белгородской области женщина пострадала при ударе ВСУ по автомобилю - РИА Новости, 17.06.2026
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09:41 17.06.2026 (обновлено: 09:43 17.06.2026)
В Белгородской области женщина пострадала при ударе ВСУ по автомобилю

В Белгородской области женщина пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Замостье Белгородской области украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю.
  • Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и ноги, ее доставили в Грайворонскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Замостье Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки и ноги бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что транспортное средство повреждено.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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