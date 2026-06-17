В Белгородской области женщина пострадала при ударе ВСУ по автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Замостье Белгородской области украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю.
- Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и ноги, ее доставили в Грайворонскую ЦРБ.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Замостье Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что транспортное средство повреждено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18