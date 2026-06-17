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Иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск - РИА Новости, 17.06.2026
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04:15 17.06.2026
Иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск

МВД объявило в розыск иноагента Аркадия Бабченко

© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolЖурналист Аркадий Бабченко*
Журналист Аркадий Бабченко* - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
Журналист Аркадий Бабченко*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист-иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск.
  • Информация о розыске Бабченко Аркадия Аркадьевича* появилась в базе МВД РФ.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Журналист-иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск, информация о нем появилась в соответствующей базе МВД РФ.
"Бабченко Аркадий Аркадьевич*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.
Аркадий Бабченко* - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Против журналиста Бабченко* возбудили уголовное дело
28 мая, 14:04
По какой конкретно статье разыскивается Бабченко*, не указано.
Ранее СК России сообщал, что Бабченко* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иноагента, но все равно распространил в соцсети материалы без необходимой плашки.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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ПроисшествияРоссияАркадий БабченкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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