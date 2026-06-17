Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист-иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск.
- Информация о розыске Бабченко Аркадия Аркадьевича* появилась в базе МВД РФ.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Журналист-иноагент Аркадий Бабченко* объявлен в розыск, информация о нем появилась в соответствующей базе МВД РФ.
"Бабченко Аркадий Аркадьевич*... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.
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